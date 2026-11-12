Эксперт Ракутина разъяснила, как проверить удобство украшений до покупки

Украшения стоит проверять в движении еще на примерке. Директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина посоветовала оценить их вес, посадку и работу застежек, сообщает Газета.ru .

При выборе серег Ракутина рекомендовала повернуть и наклонить голову в разные стороны. Украшения не должны тянуть мочку вниз, задевать шею или волосы. Если серьги уже хочется снять, при длительном ношении дискомфорт, скорее всего, усилится.

Кольцо должно сидеть свободно и не ограничивать движения. Во время примерки стоит сжать и разжать ладонь, согнуть палец и пошевелить соседними. Широкая шинка и выступающие детали могут мешать именно при сгибании. Полезно взять телефон, застегнуть молнию или открыть сумку: кольцо не должно цепляться за предметы.

Браслет лучше примерять с одеждой, с которой его планируют носить, пишет kp.ru.

Важно учитывать длину рукава, толщину и фактуру ткани, особенно если модель предназначена для ношения поверх одежды.

Застежку следует несколько раз открыть и закрыть. Слишком тугой или свободный механизм — повод рассмотреть другой вариант. С незнакомым замком поможет разобраться продавец. Застежки серег не должны давить на мочку, а каффы — сжимать ухо. При этом каффы должны держаться достаточно плотно, чтобы не потеряться.