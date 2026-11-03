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    Collins назвал «моггинг» словом года

    Фото: РИА «Новости»

    Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins объявил слово 2026 года. Им стало существительное «моггинг», сообщили на сайте издания.

    В Collins отмечают, что сленг стремительно набирает популярность. Поколения Z и Альфа часто используют его в шутливом или ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

    Термин происходит от аббревиатуры AMOG (альфа-самец группы — «альфа-самец группы»). Примерно в 2016 году она появилась среди бодибилдеров, а затем превратилась в глагол и распространилась в мужских интернет-сообществах.

    В этом году «моггинг» вошел в массовый сетевой сленг.

    Словарь издается в шотландском Глазго с 1979 года. В 2025 году словом года в нем назвали термин «вайбкодинг».

    Ранее психолог Екатерина Кольцова рассказала 360.ru, почему многих россиян раздражает сленг.

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