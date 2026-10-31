31 октября 2026 08:00 Свежий укроп зимой. Какие сорта выбрать и как вырастить его на подоконнике Садовод Олейник рассказала, что делать, если укроп на подоконнике не взошел Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

Интересное

Скорая помощь

Россия

Магазины

Удобрения

Свежий укроп зимой — не мечта, а вполне реальная задача, если знать, какие сорта выбрать и как правильно посадить их на подоконнике. Он неприхотлив, но все же требует света, влаги и правильного грунта, а семена перед посадкой нужно подготовить, иначе всходов придется ждать долго. Как вырастить укроп дома, что делать, если он не взошел или пожелтел, и когда срывать первый урожай, читайте в материале 360.ru.

Какие сорта укропа выбрать для выращивания на подоконнике Сорта укропа делят на два вида: раннеспелые и позднеспелые. «Тем, кому хочется побыстрее свежего укропа и дружные всходы, я советую выбирать раннеспелый сорт. Например, „Грибовский“, „Гренадер“. С ними первая зелень на срезку появится примерно через 30-35 дней», — рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник. Проблема раннеспелых сортов в том, что они быстрее будут давать стрелки, поэтому у этих всходов будет не так много зелени, как у позднеспелых. Что касается последних, то первый укроп от таких семян можно будет срезать примерно через 40 дней — далее все равно пойдут стрелки. Примеры позднеспелых сортов: «Ришелье»;

«Бурман»;

«Аллигатор»;

«Кибрай».

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

В магазине важно уточнить, что нужны семена укропа именно для подоконников. Продавцы, скорее всего, дадут кустовые сорта — их зелень более обильная, а всходы более дружные.

Интересно Олейник посоветовала обратить внимание на срок годности — важно, чтобы семена были свежие, в таком случае они гарантированно взойдут.

Грунт для укропа Иногда садоводы сохраняют землю со своего участка для горшочков с укропом на подоконниках. Олейник посоветовала бросить эту затею, так как открытый грунт для выращивания зелени дома не подойдет. «Нужно быть на 100% уверенным, что в нем нет патогенной микрофлоры, что земля не заражена болезнями и вредителями. Лучше покупать садовый грунт в магазине», — отметила эксперт. Он должен быть легким и рыхлым, без содержания глины — подойдет универсальный для рассады. Если его нет, можно купить садовую землю, смешать ее с перегноем или биогумусом, добавить торф, песок или перлит — должен получиться нейтральный по кислотности грунт.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Инвентарь для выращивания укропа на подоконнике Чтобы получить свежую зелень у себя дома, понадобятся: небольшие торфяные горшочки в высоту около 20 сантиметров. Такая глубина нужна, чтобы стержневая корневая система укропа хорошо себя чувствовала;

дренаж — его кладут под грунтовую смесь;

пульверизатор;

лейка с тонким носиком;

мини-грабли и лопаточки для удобства посадки. Также нужно обеспечить укропу хороший свет. Так как в холодное время года его немного, лучше всего установить фитолампу. Могут подойти обычные светотодидные с холодным светом. Как правильно замочить семена перед посадкой Семена можно сажать и без предварительной подготовки. Однако если хочется более быстрых всходов, то лучше сначала их замочить, чтобы они набухли. Как только это произойдет, семена готовы к посадке. «Нужно взять воду комнатной температуры, в нее поместить семена. Оставить на время от 12 до 48 часов. Воду каждый день нужно менять. Я люблю везде добавлять „Эпин“ и „Циркон“. Эти стимуляторы помогают быстрее расти, и даже когда растение болеет, они его поддерживают», — отметила эксперт. Также в воду можно добавить небольшое количество марганцовки, чтобы она немного порозовела — это обеззаразит семена. Перед посадкой их следует промыть.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Когда сажать укроп на подоконнике Зелень удачно сажать в любое время, заверила Олейник — можно уже в сентябре. «В этом деле важно, чтобы у укропа было достаточно света. Поэтому лучше выбирать южные окна», — отметила эксперт. Как посадить урок на подоконнике: пошаговая инструкция Олейник назвала основные этапы посадки зелени в домашних условиях: замочить семена, затем хорошо просушить;

в горшочки засыпать слой дренажа так, чтобы осталось три-четыре сантиметра до края;

сделать бороздки глубиной примерно сантиметр, чтобы семенам было проще взойти. Между бороздками должно быть тоже около сантиметра;

далее просушенные семена рассыпают рукой по бороздкам на расстоянии два-три сантиметра друг от друга. Если посадить ближе, укропу будет труднее давать больше зелени, так как веточки помешают друг другу развиваться;

аккуратно присыпать землей, как будто солите блюдо, — примерно 0,5-1 сантиметр сверху;

опрыснуть из пульверизатора, чтобы грунт был влажным. Лейкой можно смыть семена, или они будут плавать;

сверху кладут стекло или целлофан, чтобы создать эффект парника — это ускорит всхожесть.

Фото: Рассада на подоконнике / Медиасток.рф

Как ухаживать за укропом Для всходов важна температура в помещении — подойдет от 18 до 22 градусов. «Если подоконник холодный, его можно утеплить, подставив под горшочки доску или пенопласт. Если же температура ниже, всходы будут не такими скорыми — укроп взойдет и при +10», — отметила Олейник. В ожидании первых всходов следует ежедневно открывать «парник» на 10-15 минут: убирать стекло или пленку, стряхивать конденсат. Так часть влаги уйдет, чтобы всходы не загнили. Грунт должен быть влажным, но не сырым. При необходимости его опрыскивают или поливают. Особенно это важно, если в комнате жарко — влага будет испаряться быстрее. Если все идет хорошо, первые всходы должны проклюнуться спустя четыре-пять дней, но некоторые сорта можно ждать до 14 суток. Как только это произошло, пленку или стекло можно снимать.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

«Далее следим: вовремя поливаем, но не переувлажняем и не пересушиваем. Удобрять изначально не нужно, так как в универсальном грунте содержится все, что необходимо», — объяснила Олейник. Когда укроп уже активно растет, а человек уже несколько раз его срезал, его можно удобрять комплексным удобрением для микрозелени или рассады, порекомендовала эксперт. Азотом не нужно, чтобы в зелени не накапливались нитраты. Также комплексное удобрение следует развести в два раза от той концентрации, которую прописали в инструкции. Укроп можно проредить, если на одном месте проклюнулись несколько семян — такое бывает, если при высеивании семена пересыпали. Делать это следует аккуратно, далее его уже можно добавить в пищу, а не просто выкинуть. Также это полезно, чтобы укроп не заболевал. Что делать, если укроп не взошел? Иногда бывает так, что семена забыли замочить и посадили сухими. В этом нет ничего страшного, просто всходы задержатся. В такие моменты можно аккуратно раскопать бороздку и оценить семя — если оно набухло, то все идет по плану. Если же семена были замоченными, но в указанные сроки не взошли, то, возможно, в комнате прохладно или их глубоко посадили. Если семя в бороздке черное, это значит, что грунт очень сырой и его нужно не так часто поливать или подольше проветривать. Раз в две недели укроп лучше подсеивать, чтобы был севооборот.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

Что делать, если укроп пожелтел? Если зелень пожелтела, скорее всего, посадки слишком густые. Эту проблему можно решить, прорядив всходы. Также причина может быть в нехватке азота или большом количестве влаги. Такие желтые веточки лучше просто сорвать. Иногда укроп заболевает — появляются вредители или тля, особенно если использовался грунт с участка. Чаще всего они говорят о том, что укроп переливается или очень густо растет. Если появился вредитель черная ножка, Олейник посоветовала выдернуть этот всход, пока болезнь не повредила другие. Место можно спрыснуть раствором марганцовки. Если она распространилась, лучше все грядки на подоконнике выбросить — им уже ничем не помочь. Когда можно срывать первый укроп Первый укроп можно срезать спустя две недели после первых всходов. Далее его следует снимать примерно по тому же графику — один раз в две-три недели. «Срезать нужно аккуратненько, но не более трети от куста, чтобы он дальше рос и развивался. Лучше боковые веточки. Параллельно раз в две недели нужно подсеивать», — отметила Олейник.