03 ноября 2026 06:30 ИИ-карлик, которого все где-то видели. Как созданный россиянками Румпель покорил интернет Фото: Соцсети Эксклюзив

Тренды

Интересное

Интернет

Искусственный интеллект

Соцсети

Видео

Мемы

Роспатент

В соцсетях завирусилось видео, на котором светловолосый карлик пляшет в сарае перед девушкой, превращая солому в золото, а после поцелуя красавицы вдруг становится статным принцем. Ролик выглядит словно отрывок из сказочного фильма 1980-х — и тысячи людей по всему миру оказались уверены, что уже видели его. Проблема в одном: фильма не существует. Персонажа создали две россиянки с помощью нейросети, а дальше сработал эффект Манделы. Как ИИ-карлик Румпель покорил Сеть и почему наш мозг так легко обманывается, разбирался 360.ru.

Откуда взялся ИИ-карлик Румпель Авторами ИИ-персонажа стали Татьяна Терещенко из Ростова-на-Дону и Анна Глинская из Оренбурга. В августе этого года они решили совместно попробовать изобразить Румпельштильцхена — героя сказки братьев Гримм. Как рассказали девушки в беседе с телеграм-каналом Baza, они проявили фантазию и придумали собственную интерпретацию персонажа, поскольку в оригинале его облик не описывался в деталях. В итоге получился светловолосый, слегка зловещий человечек с хитрой ухмылкой. В конце лета Татьяна и Анна опубликовали видео, стилизованное под кино 80-х. Однако тогда они не могли и представить себе масштабы популярности, которые обретет их ИИ-творение. Из соцсетей на концерт Limp Bizkit Ролик набрал 2,8 миллиона просмотров, и многие зрители приняли его за отрывок из настоящей киноленты. В комментариях интернет-пользователи принялись рассуждать о том, что уже видели этого карлика в каком-то фильме, но просто не могут вспомнить название. Некоторые и вовсе всерьез решили, что кадры относятся к экранизации «Румпельштильскин» 1987 года.

Фото: Соцсети

В конце сентября в Сети началась вторая волна популярности видео — она покатилась после того, как кто-то соединил ИИ-карлика с треком американского рэпера Riff Raff. Румпель тут же стал героем мемов, его начали пересобирать в нейросетях и вставлять в новые шуточные ролики.

Интересно Создательницы ИИ-карлика Румпеля защитили персонажа авторскими правами, зарегистрировав его в Роспатенте, поэтому использовать оригинальную модель нельзя. Однако пользователи пытаются повторить успех и копировать героя, из-за чего соцсети заполонили альтернативные генерации всевозможных гномов и эльфов.

Дошло до того, что кадры с персонажем крутили на концерте Limp Bizkit, а подростки к Хэллоуину наряжались в костюмы, повторяющие образ карлика. Несмотря на то, что история создания Румпеля уже известна — весь завирусившийся с ним эпизод полностью сделан искусственным интеллектом — в соцсетях до сих пор можно встретить предположения о том, из какого же все-таки фильма взяли фрагмент. В дело вступил эффект Манделы — так называется феномен, при котором у большого количества людей совпадают ложные воспоминания. Эффект Манделы: что это такое Первой на способность множества людей помнить то, чего не было, обратила внимание исследовательница паранормальных явлений Фиона Брум в 2009 году. Множество людей, и она сама, утверждали, что борец за права человека в период апартеида Нельсон Мандела скончался в тюрьме еще в 1980-х годах. Некоторые даже «вспоминали» кадры похорон и речь его вдовы.

Фото: Museo Memoria y Tolerancia / Википедия

В действительности Мандела вышел на свободу в 1990 году, возглавил ЮАР и умер лишь в 2013-м. Брум назвала это явление в честь политика, и название прижилось. Ярким примером эффекта Манделы стала фраза Дарта Вейдера из «Звездных войн». Зрители запомнили «Люк, я твой отец», хотя герой говорил по-другому: «Нет, я твой отец». Так же появились монокль у Мистера Монополии и рог изобилия в логотипе американского бренда одежды Fruit of the Loom. Почему возникает эффект Манделы Клинический психолог Инна Паустовская в беседе с 360.ru пояснила: ложные воспоминания могут быть закономерными следствиями того, как в целом устроена человеческая память.

Мы не записываем события как видеофайл. При каждом воспоминании мозг заново собирает картину из фрагментов, ожиданий, стереотипов. Мозг «достраивает» недостающие детали по привычным образцам. Человек искренне заполняет пробелы в памяти правдоподобной, но неверной деталью. Инна Паустовская

По словам эксперта, интернет лишь ускоряет этот процесс: обсуждения, мемы и повторяющиеся публикации превращают частную ошибку в массовое «воспоминание».

Фото: Соцсети

«Эффект Манделы обычно касается незначимых деталей — названий, цитат, внешности, дат. Именно поэтому он так живуч, когда цена ошибки невелика», — отметила собеседница 360.ru. Психолог Екатерина Кольцова добавила: запоминается прежде всего то, что вызвало яркие эмоции. А вот правдивость этих отголосков со временем может растеряться. «Например, могла прозвучать некая шутка, обыгрывающая действительность, но люди эмоционально эту шутку проговаривали, смеялись, и именно то, что в ней звучало, осталось у них в памяти», — пояснила Кольцова. Паустовская подчеркнула: проверять себя нужно не через субъективную уверенность, а через факты. Речь идет о поиске первоисточника, сопоставлении информации и внимании к контексту. «Можно спросить себя: „Я помню сам факт или помню, как я это объяснял?“ Если воспоминание противоречит „оригиналу“, корректнее признать ошибку памяти, а не искать мистическое объяснение. Способность сказать „я ошибался“ — это признак критического мышления», — заключила психолог.