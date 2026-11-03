Агроном Маслов рассказал о главных заблуждениях вокруг железного купороса

Некоторые считают железный купорос отличным средством для укрепления коры и повышения морозостойкости дерева. Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов в разговоре 360.ru развеял этот миф.

«Применение железного купороса и даже медного купороса никак не повлияет на это. Его основная задача — уничтожение бактерий, дезинфекция. Когда средство применяют, устьица у деревьев и кустов уже закрыты. И температурный режим не позволит ему проникнуть в кору», — отметил эксперт.

Для чего нужно обрабатывать сад осенью железным купоросом, читайте в нашей статье.