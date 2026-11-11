Свои причуды: какие странности водятся за богачами и почему они их не скрывают

Пока одни десятилетиями отказываются от воды, другие швыряют деньги с балкона или при баснословным состоянии предпочитают одежду из секонд-хенда: за самыми богатыми людьми мира порой водятся неожиданные привычки и увлечения. В чем они заключаются и почему успех не отменяет странностей — в материале 360.ru.

Уоррен Баффетт — 141 миллиард долларов Миллиардер уже 48 лет не пьет воду. Вместо нее инвестор употребляет вишневую Coca-Cola: в день может выпить до пяти банок газировки. Впервые он попробовал напиток в 1935 году. С тех пор упивается колой и шутит, что его организм на четверть состоит из культовой газировки. Свою любовь Баффетт выражает и в инвестициях: размер его пакета от общего числа акций составляет 9%, стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Дэвид Рокфеллер — 3,3 миллиарда долларов Ушедший в 102-летнем возрасте крупный глобалист и банкир Дэвид Рокфеллер сумел за долгую жизнь не только сколотить миллиардное состояние, но и собрать коллекцию редких насекомых. Она насчитывает около 40 тысяч экземпляров и считается самой большой в мире. Увлечение проснулось в Рокфеллере задолго до того, как тот стал настоящим богачом — в семилетнем возрасте. С тех пор он всюду таскал с собой коробочки для будущих экспонатов. В итоге капиталист заполучил насекомых со всех континентов, кроме Антарктиды.

Фото: Михаил Горбачев и Дэвид Рокфеллер / РИА «Новости»

Павел Дуров — 6,6 миллиарда долларов Российский гений тоже имеет странности. В 2012 году он буквально кидал деньги на ветер: пускал самолетики с пятитысячными купюрами из окна офиса «ВКонтакте», руководителем которого тогда был. Вместе со своим заместителем Ильей Перекопским предприниматель делал это в самом сердце Санкт-Петербурга — из окна Дома Зингера на Невском проспекте. Акция должна была заставить людей задуматься о том, что деньги переоценены. «Создание намного интереснее потребления», — сказал тогда Дуров. Однако люди с ним не согласились: обычные прохожие бросились ловить деньги и драться за них, что спровоцировало давку и беспорядки. Еще одна странность Павла — недавно он сообщил, что стал биологическим отцом более чем 100 детей. Свое решение долларовый миллиардер объяснил тем, что раздает миру «качественный генетический материал». Скромности, как говорится, не занимать.

Фото: Павел Дуров / РИА «Новости»

Билл Гейтс — 108 миллиардов долларов Бывший главный исполнительный директор Microsoft всерьез взялся за экологический вопрос: в 2015 году благодаря его инвестициям в Дакаре построили большое очистное сооружение, которое позволило очищать воду с фекалиями и превращать ее в питьевую. «Я смотрел, как фекалии по конвейеру попадали в большой резервуар, где проходили процесс очистки. Из них выпаривали воду, потом перерабатывали. Через несколько минут я смог оценить конечный результат — стакан чистой вкусной воды», — отметил миллиардер. Есть и еще одна странность Гейтса: чтобы разгрузить голову, он не медитирует, а… моет посуду! Действительно, успокаивающе. Марк Цукерберг — 212 миллиардов долларов Создатель Facebook* однажды признался, что его гардероб состоит исключительно из одинаковых серых футболок и толстовок более темных тонов.

Я хочу избавиться от всего лишнего в жизни и принимать как можно меньше решений во всем, что не касается того, как лучше служить этому обществу. Марк Цукерберг

Получается, он все это время ходил не в одном и том же? Да. Более того, одна майка Цукерберга стоит от 300 до 400 долларов. Ведь они не какие-нибудь, а итальянского люксового бренда Brunello Cucinelli.

Фото: Билл Гейтс / РИА «Новости»

Ингвар Кампрад — 3,5 миллиарда долларов А вот основатель корпорации IKEA люкс никогда не любил. Наоборот, Кампрад был настолько бережливым, что, несмотря на свой внушительный капитал, оставался верен себе и одевался исключительно в секонд-хендах и на блошиных рынках. Предприниматель в принципе не любил разбрасываться деньгами: летал в эконом-классе, пользовался общественным транспортом, а везде, где мог, предъявлял пенсионное удостоверение. Джефф Безос — 224 миллиарда долларов Основатель Amazon, наоборот, не скупится на жизнь. Ради своей любимой он устроил шикарную свадьбу, которая наделала шума в 2025 году. По оценкам СМИ, трехдневное торжество обошлось миллиардеру Безосу в 47-56 миллионов долларов. В остальном причуд у Безоса немного: он не любит тратить время на общение с инвесторами, а важные совещания устраивает по правилу «двух пицц»: если на встрече больше людей, чем можно накормить двумя пиццами, то их количество нужно сокращать, иначе договоренностей не достигнуть.

Фото: IKEA основал Ингвар Кампрад, который всегда одевался в секондах / РИА «Новости»

Клайв Палмер — 3,9 миллиарда долларов Угольный магнат со временем занялся тем, чем всегда горел — туризмом. А потом и вовсе переключился на экзотическое хобби: Палмер решил построить второй «Титаник». О проекте стало известно еще в 2012 году, и задумывалось, что спуск лайнера на воду произойдет не позднее 2018-го. Однако дату неоднократно переносили, а на сегодняшний день строительство даже не началось — из-за финансовых споров и поиска подходящих верфей. Тем не менее, Палмер не отказывается от идеи и планирует все же осуществить мечту. При этом ориентировочной датой спуска близнеца «Титаника» на воду он назвал 2027 год. Ждем! Эрл Стаффорд — предположительно, капитал исчисляется сотнями миллиардов долларов В 2009 году основатель технологической компании Unitech оплатил участие нескольких сотен бедняков в инаугурации американского президента Барака Обамы. На это Стэффорд потратил порядка миллиона долларов. Помимо самого политического мероприятия, малоимущим оплатили проживание в гостинице в Вашингтоне, участие в торжественных обедах и ужинах, параде и бале по случаю инаугурацию. Предприниматель взял на себя расходы и по покупке смокингов и вечерних платьев, а также услуги парикмахеров. В итоге их было не отличить от банкиров и миллиардеров. Истинный борец за равноправие!

Фото: бывшие и действующий президенты США Дональд Трамп, Барак Обама и Джо Байден / РИА «Новости»

Бидзина Иванишвили — 2,7 миллиарда долларов Бывший премьер-министр Грузии имеет собственный зоопарк в родовом селе Чорвила. В нем есть пингвины, которых держат в специальных охлаждаемых помещениях и бассейнах, розовые фламинго и другие экзотические птицы и животные — всего 57 видов с пяти контитентов. Также в его коллекции есть гигантские и редкие вековые деревья: кипарисы, магнолии, кедры, дубы, клены. Их Иванишвили годами свозил с разных уголков Грузии. Ричард Брэнсон — 2,8 миллиарда долларов Основатель Virgin Group прославился эпатажными выходками. В 2013 году он переоделся в стюардессу: надел юбку, побрил ноги, нанес макияж и даже покрасил ногти. Прямо кадр из фильма «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном! Брэнсон работал шесть часов на рейсе из Австралии в Малайзию: он разносил напитки и еду, провел пассажирам инструктаж по безопасности и помогал пассажирам во время полета. Поведение предпринимателя было неслучайным: он проиграл спор приятель — бизнесмену Тони Фернандесу. Оба владели командами в «Формуле-1» — Virgin Racing и Lotus Racing, и заключили пари: выиграет тот, чья команда окажется выше в Кубке конструкторов по итогам чемпионата. Команда Фернандеса заняла 10-ю позицию, а Бренсона — 12-е место. Если бы проиграл Фернандес, то переодеваться в стюардессу пришлось бы ему.

Интересно На рейсе был и сам Фернандес. Тогда Брэнсон в шутку опрокинул поднос с апельсиновым соком на колени другу. За это последний тоже в шутку заявил, что «увольняет сотрудницу за отвратительную работу».

Помимо смеха и хайпа, спор обернулся и пиар-компанией. Все вырученные за этот рейс деньги пошли в детский благотворительный фонд.

Фото: Ричард Брэнсон / РИА «Новости»

Юрий Мильнер — 8,7 миллиарда долларов Основатель группы фондов DST Global активно сотрудничал со Стивеном Хокингом. Оба искали инопланетные цивилизации в космосе. В проект, который продлился 10 лет, он вложил 100 миллионов долларов. В 2016 году Мильнер потратил еще 100 миллионов, чтобы построить наноспутник, который мог бы долетел до звездной системы Альфа Центавры. Предприниматель верил, что в ней есть планета, очень похожая на Землю, где может быть жизнь. Вроде бы и освоение космоса, а вроде бы и поиск инопланетян. Илон Маск — один триллион долларов Еще один одержимый освоением космоса — создатель Twitter, SpaceX и Tesla. Ради этого Маск не только спускает безумные деньги, но и спит по шесть часов и тратит на один прием пищи не более пяти минут. Его идея фикс — освоить Марс и переселить туда землян. Пока же он выпустил летающую «теслу» — общественный транспорт для Марса?

Фото: Илон Маск / РИА «Новости»

Почему причуды богачей обсуждает весь мир Жизнь экстремально богатых людей всегда разбирают покадрово, чтобы разгадать историю их успеха. И смысл некоторых деталей, которые называют причудами, в этом контексте начинают додумывать, рассказал 360.ru психолог Анатолий Абашин.

Богатство вообще не обязательно порождает эти странности. Какие-то их привычки существовали задолго до того, как к ним пришел успех. Просто теперь эти люди стали интересны, и их странности вскрываются.

Например, Рокфеллер с детства собирал жуков, а Кампрад привык экономить, и для него отказаться от ненужной покупки — значит поступить правильно, а переплатить — это повод себя поругать, уточнил психолог. «Есть притча про Генри Форда: якобы он однажды пришел в гостиницу в старом поношенном пальто. То есть быть бережливым для таких людей нормально», — отметил Абашин. Еще одна характерная черта состоятельных людей — они настолько богаты, что их увлечение и хобби может развернуться. У них есть возможность финансировать интересующее направление, вложиться в дорогие вещи, чтобы пополнить свои коллекции. А еще они не зависят от чужой оценки: им не нужно скрывать свои странности и нет необходимости за них оправдываться.