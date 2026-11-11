360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Свои причуды: какие странности водятся за богачами и почему они их не скрывают

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Пока одни десятилетиями отказываются от воды, другие швыряют деньги с балкона или при баснословным состоянии предпочитают одежду из секонд-хенда: за самыми богатыми людьми мира порой водятся неожиданные привычки и увлечения. В чем они заключаются и почему успех не отменяет странностей — в материале 360.ru.

    Уоррен Баффетт — 141 миллиард долларов

    Миллиардер уже 48 лет не пьет воду. Вместо нее инвестор употребляет вишневую Coca-Cola: в день может выпить до пяти банок газировки.

    Впервые он попробовал напиток в 1935 году. С тех пор упивается колой и шутит, что его организм на четверть состоит из культовой газировки.

    Свою любовь Баффетт выражает и в инвестициях: размер его пакета от общего числа акций составляет 9%, стоимостью порядка 400 миллионов долларов.

    Дэвид Рокфеллер — 3,3 миллиарда долларов

    Ушедший в 102-летнем возрасте крупный глобалист и банкир Дэвид Рокфеллер сумел за долгую жизнь не только сколотить миллиардное состояние, но и собрать коллекцию редких насекомых. Она насчитывает около 40 тысяч экземпляров и считается самой большой в мире.

    Увлечение проснулось в Рокфеллере задолго до того, как тот стал настоящим богачом — в семилетнем возрасте. С тех пор он всюду таскал с собой коробочки для будущих экспонатов. В итоге капиталист заполучил насекомых со всех континентов, кроме Антарктиды.

    Михаил Горбачев и Дэвид Рокфеллер
    Фото: Михаил Горбачев и Дэвид Рокфеллер/РИА «Новости»

    Павел Дуров — 6,6 миллиарда долларов

    Российский гений тоже имеет странности. В 2012 году он буквально кидал деньги на ветер: пускал самолетики с пятитысячными купюрами из окна офиса «ВКонтакте», руководителем которого тогда был. Вместе со своим заместителем Ильей Перекопским предприниматель делал это в самом сердце Санкт-Петербурга — из окна Дома Зингера на Невском проспекте. Акция должна была заставить людей задуматься о том, что деньги переоценены.

    «Создание намного интереснее потребления», — сказал тогда Дуров.

    Однако люди с ним не согласились: обычные прохожие бросились ловить деньги и драться за них, что спровоцировало давку и беспорядки.

    Еще одна странность Павла — недавно он сообщил, что стал биологическим отцом более чем 100 детей. Свое решение долларовый миллиардер объяснил тем, что раздает миру «качественный генетический материал». Скромности, как говорится, не занимать.

    Павел Дуров
    Фото: Павел Дуров/РИА «Новости»

    Билл Гейтс — 108 миллиардов долларов

    Бывший главный исполнительный директор Microsoft всерьез взялся за экологический вопрос: в 2015 году благодаря его инвестициям в Дакаре построили большое очистное сооружение, которое позволило очищать воду с фекалиями и превращать ее в питьевую.

    «Я смотрел, как фекалии по конвейеру попадали в большой резервуар, где проходили процесс очистки. Из них выпаривали воду, потом перерабатывали. Через несколько минут я смог оценить конечный результат — стакан чистой вкусной воды», — отметил миллиардер.

    Есть и еще одна странность Гейтса: чтобы разгрузить голову, он не медитирует, а… моет посуду! Действительно, успокаивающе.

    Марк Цукерберг — 212 миллиардов долларов

    Создатель Facebook* однажды признался, что его гардероб состоит исключительно из одинаковых серых футболок и толстовок более темных тонов.

    Я хочу избавиться от всего лишнего в жизни и принимать как можно меньше решений во всем, что не касается того, как лучше служить этому обществу.

    Марк Цукерберг

    Получается, он все это время ходил не в одном и том же? Да. Более того, одна майка Цукерберга стоит от 300 до 400 долларов. Ведь они не какие-нибудь, а итальянского люксового бренда Brunello Cucinelli.

    Билл Гейтс
    Фото: Билл Гейтс/РИА «Новости»

    Ингвар Кампрад — 3,5 миллиарда долларов

    А вот основатель корпорации IKEA люкс никогда не любил. Наоборот, Кампрад был настолько бережливым, что, несмотря на свой внушительный капитал, оставался верен себе и одевался исключительно в секонд-хендах и на блошиных рынках.

    Предприниматель в принципе не любил разбрасываться деньгами: летал в эконом-классе, пользовался общественным транспортом, а везде, где мог, предъявлял пенсионное удостоверение.

    Джефф Безос — 224 миллиарда долларов

    Основатель Amazon, наоборот, не скупится на жизнь. Ради своей любимой он устроил шикарную свадьбу, которая наделала шума в 2025 году. По оценкам СМИ, трехдневное торжество обошлось миллиардеру Безосу в 47-56 миллионов долларов.

    В остальном причуд у Безоса немного: он не любит тратить время на общение с инвесторами, а важные совещания устраивает по правилу «двух пицц»: если на встрече больше людей, чем можно накормить двумя пиццами, то их количество нужно сокращать, иначе договоренностей не достигнуть.

    IKEA основал Ингвар Кампрад, который всегда одевался в секондах
    Фото: IKEA основал Ингвар Кампрад, который всегда одевался в секондах/РИА «Новости»

    Клайв Палмер — 3,9 миллиарда долларов

    Угольный магнат со временем занялся тем, чем всегда горел — туризмом. А потом и вовсе переключился на экзотическое хобби: Палмер решил построить второй «Титаник». О проекте стало известно еще в 2012 году, и задумывалось, что спуск лайнера на воду произойдет не позднее 2018-го.

    Однако дату неоднократно переносили, а на сегодняшний день строительство даже не началось — из-за финансовых споров и поиска подходящих верфей. Тем не менее, Палмер не отказывается от идеи и планирует все же осуществить мечту. При этом ориентировочной датой спуска близнеца «Титаника» на воду он назвал 2027 год. Ждем!

    Эрл Стаффорд — предположительно, капитал исчисляется сотнями миллиардов долларов

    В 2009 году основатель технологической компании Unitech оплатил участие нескольких сотен бедняков в инаугурации американского президента Барака Обамы. На это Стэффорд потратил порядка миллиона долларов.

    Помимо самого политического мероприятия, малоимущим оплатили проживание в гостинице в Вашингтоне, участие в торжественных обедах и ужинах, параде и бале по случаю инаугурацию. Предприниматель взял на себя расходы и по покупке смокингов и вечерних платьев, а также услуги парикмахеров. В итоге их было не отличить от банкиров и миллиардеров. Истинный борец за равноправие!

    бывшие и действующий президенты США Дональд Трамп, Барак Обама и Джо Байден
    Фото: бывшие и действующий президенты США Дональд Трамп, Барак Обама и Джо Байден/РИА «Новости»

    Бидзина Иванишвили — 2,7 миллиарда долларов

    Бывший премьер-министр Грузии имеет собственный зоопарк в родовом селе Чорвила. В нем есть пингвины, которых держат в специальных охлаждаемых помещениях и бассейнах, розовые фламинго и другие экзотические птицы и животные — всего 57 видов с пяти контитентов.

    Также в его коллекции есть гигантские и редкие вековые деревья: кипарисы, магнолии, кедры, дубы, клены. Их Иванишвили годами свозил с разных уголков Грузии.

    Ричард Брэнсон — 2,8 миллиарда долларов

    Основатель Virgin Group прославился эпатажными выходками. В 2013 году он переоделся в стюардессу: надел юбку, побрил ноги, нанес макияж и даже покрасил ногти. Прямо кадр из фильма «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном!

    Брэнсон работал шесть часов на рейсе из Австралии в Малайзию: он разносил напитки и еду, провел пассажирам инструктаж по безопасности и помогал пассажирам во время полета.

    Поведение предпринимателя было неслучайным: он проиграл спор приятель — бизнесмену Тони Фернандесу. Оба владели командами в «Формуле-1» — Virgin Racing и Lotus Racing, и заключили пари: выиграет тот, чья команда окажется выше в Кубке конструкторов по итогам чемпионата.

    Команда Фернандеса заняла 10-ю позицию, а Бренсона — 12-е место. Если бы проиграл Фернандес, то переодеваться в стюардессу пришлось бы ему.

    Интересно

    На рейсе был и сам Фернандес. Тогда Брэнсон в шутку опрокинул поднос с апельсиновым соком на колени другу. За это последний тоже в шутку заявил, что «увольняет сотрудницу за отвратительную работу».

    Помимо смеха и хайпа, спор обернулся и пиар-компанией. Все вырученные за этот рейс деньги пошли в детский благотворительный фонд.

    Ричард Брэнсон
    Фото: Ричард Брэнсон/РИА «Новости»

    Юрий Мильнер — 8,7 миллиарда долларов

    Основатель группы фондов DST Global активно сотрудничал со Стивеном Хокингом. Оба искали инопланетные цивилизации в космосе. В проект, который продлился 10 лет, он вложил 100 миллионов долларов.

    В 2016 году Мильнер потратил еще 100 миллионов, чтобы построить наноспутник, который мог бы долетел до звездной системы Альфа Центавры. Предприниматель верил, что в ней есть планета, очень похожая на Землю, где может быть жизнь. Вроде бы и освоение космоса, а вроде бы и поиск инопланетян.

    Илон Маск — один триллион долларов

    Еще один одержимый освоением космоса — создатель Twitter, SpaceX и Tesla. Ради этого Маск не только спускает безумные деньги, но и спит по шесть часов и тратит на один прием пищи не более пяти минут.

    Его идея фикс — освоить Марс и переселить туда землян. Пока же он выпустил летающую «теслу» — общественный транспорт для Марса?

    Илон Маск
    Фото: Илон Маск/РИА «Новости»

    Почему причуды богачей обсуждает весь мир

    Жизнь экстремально богатых людей всегда разбирают покадрово, чтобы разгадать историю их успеха. И смысл некоторых деталей, которые называют причудами, в этом контексте начинают додумывать, рассказал 360.ru психолог Анатолий Абашин.

    Богатство вообще не обязательно порождает эти странности. Какие-то их привычки существовали задолго до того, как к ним пришел успех. Просто теперь эти люди стали интересны, и их странности вскрываются.

    Например, Рокфеллер с детства собирал жуков, а Кампрад привык экономить, и для него отказаться от ненужной покупки — значит поступить правильно, а переплатить — это повод себя поругать, уточнил психолог.

    «Есть притча про Генри Форда: якобы он однажды пришел в гостиницу в старом поношенном пальто. То есть быть бережливым для таких людей нормально», — отметил Абашин.

    Еще одна характерная черта состоятельных людей — они настолько богаты, что их увлечение и хобби может развернуться. У них есть возможность финансировать интересующее направление, вложиться в дорогие вещи, чтобы пополнить свои коллекции. А еще они не зависят от чужой оценки: им не нужно скрывать свои странности и нет необходимости за них оправдываться.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.