Рыбак из Орска снял огромного сома на камеру домофона и прославился

Рыбак из Орска Ренат похвастался перед камерой домофона удачным уловом, видео привлекло внимание пользователей Сети. Историей успеха поделился с 360.ru сам начинающий видеоблогер.

«История с домофоном началась не с сома, а с жереха на 3.3 килограмма. В этот день рыбачили с женой на пару, было великолепное настроение, еще и с такой добычей. На телефон было лень снимать, решил на домофон», — поделился мужчина.

Случайность стала началом традиции — после жереха Ренат точно так же похвалился свежепойманным судачком.

Сома, принесшего ему известность, рыбак взял в результате подводной охоты, проплавав в ледяной воде три часа. Вес добычи оказался внушительным — 6,8 килограмма, а самого Рената пригласили на местное телевидение.

Но главным трофеем орчанин считает свою супругу. Он записал шуточное видео, на котором поднял жену на руки перед той же камерой и осыпал комплиментами.

Ранее рыбакам дали советы, как спровоцировать на атаку щуку и судака.