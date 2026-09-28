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    Дизайнер Боровская посоветовала обновить текстиль дома к осени

    Осенью интерьеру не стоит повторять серые и темные цвета за окном. Дизайнер интерьера Мария Боровская посоветовала добавить дома светлые ткани и яркие акценты, сообщает Sputnik.

    Боровская сравнила смену домашнего текстиля с сезонным обновлением гардероба. По ее словам, шторы и покрывала помогают компенсировать нехватку света и цвета осенью.

    Для спокойного интерьера дизайнер рекомендует молочные, светло-песочные и мягкие серо-голубые оттенки вместо глухих темных тонов. Легкие летние шторы можно заменить более плотными, но светлыми или фактурными, а покрывало — приятным на ощупь.

    Если хочется добавить цвета, Боровская советует поставить на видное место вазу с яркими сезонными фруктами или ягодами либо повесить картину. При этом случайные цветовые пятна могут нарушить гармонию: яркой детали нужна нейтральная основа или сочетание с уже имеющимися в комнате цветами.

    Дизайнер также рекомендует выбирать натуральные или качественные смесовые ткани. Она считает, что приятные на ощупь материалы делают дом уютнее, а дешевая синтетика снижает ощущение комфорта.

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