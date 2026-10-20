Агрономы назвали сроки побелки яблонь для защиты от морозов

Яблони рекомендуется побелить в конце октября или начале ноября, чтобы защитить кору от морозов и перепадов температур. Об этом сообщили в материале издания URA.RU .

Побелку деревьев проводят в сухую погоду при температуре около +5 °C после листопада, когда замедлилось сокодвижение. Для раствора на 10 литров воды берут 2 кг гашеной извести, 100 г медного купороса и 150 г клея ПВА: каждый компонент предварительно разводят в отдельной емкости (известь — в восьми литрах, купорос и клей — по одному литру), а затем соединяют при помешивании. Известь отражает солнце и защищает от перегрева, купорос борется с грибком, а клей помогает составу дольше держаться. Раствор используют в день приготовления, работая в перчатках и очках.

Перед обработкой со ствола аккуратно снимают отслоившуюся кору, не повреждая живые ткани. Смесь наносят кистью тонким слоем на ствол и основания скелетных ветвей, уделяя особое внимание развилкам. Молодые саженцы с нежной корой белить концентрированной известью нельзя — для них используют специальную садовую побелку, снижают концентрацию состава или защищают стволы воздухопроницаемым материалом (например, мешковиной). Побелка снижает риски, но не гарантирует полную защиту, поэтому ее стоит сочетать с уборкой листвы, санитарной обрезкой и защитой от грызунов.