Синоптик Позднякова сообщила о теплой погоде в Москве до конца октября
В Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранится погода теплее нормы, заметное похолодание ожидается только в последних числах октября. Об этом RTVI сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«Погоду по-прежнему будет определять антициклон», — пояснила Позднякова.
По ее словам, в среду и четверг ожидается переменная облачность без осадков. Небольшое похолодание, по прогнозу синоптика, придет в последних числах октября.