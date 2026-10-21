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    Синоптик Позднякова сообщила о теплой погоде в Москве до конца октября

    В Москве и Подмосковье в ближайшие дни сохранится погода теплее нормы, заметное похолодание ожидается только в последних числах октября. Об этом RTVI сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

    «Погоду по-прежнему будет определять антициклон», — пояснила Позднякова.

    По ее словам, в среду и четверг ожидается переменная облачность без осадков. Небольшое похолодание, по прогнозу синоптика, придет в последних числах октября.