Хирург Умнов назвал привычки, которые приводят к простуде

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов назвал привычки, которые могут привести к переохлаждению и простуде. Об этом он сообщил «Ленте.ру» .

По словам Умнова, частыми причинами простуды становятся сон в проветриваемой комнате, из-за чего человек может сильно замерзнуть, не заметив этого, а также слишком быстрое употребление холодной еды и напитков из холодильника. К болезни приводит и нахождение на улице в одежде и обуви не по погоде, например, ношение летних кроссовок до наступления холодов, пишет Ura.ru.

Итогом таких ошибок почти всегда становится затяжная болезнь с температурой, кашлем, заложенностью носа и риском осложнений в виде сильной ангины. Ранее терапевт Светлана Бурнацкая отмечала, что простудиться можно даже в летнюю жару из-за резких перепадов температур и неправильного использования климатической техники.