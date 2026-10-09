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    Биолог объяснил высокой адаптивностью быстрое распространение грязевого краба

    Биолог Сафонов: грязевой краб способен захватить Азовское море и закрепиться

    Фото: РИА «Новости»

    Обнаруженный в Таманском заливе грязевой краб из Атлантики способен распространиться в по всему Азовскому морю из-за свое способности приспосабливаться к любой соленой воде. Об этом в комментарии 360.ru заявил биолог Дмитрий Сафонов.

    По его словам, ракообразное выдерживает соленость воды от четырех до 37,5 промилле, что сравнимо с объемом соли в океанах.

    «Благодаря этому он может приспосабливаться к самым разным условиям и осваивать новые акватории», — заявил Сафонов.

    Как за два года грязевой краб захватил Таманский залив, чем он угрожает местным обитателям и можно ли его употреблять в пищу — в нашей статье.

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