Биолог объяснил высокой адаптивностью быстрое распространение грязевого краба

Обнаруженный в Таманском заливе грязевой краб из Атлантики способен распространиться в по всему Азовскому морю из-за свое способности приспосабливаться к любой соленой воде. Об этом в комментарии 360.ru заявил биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, ракообразное выдерживает соленость воды от четырех до 37,5 промилле, что сравнимо с объемом соли в океанах.

«Благодаря этому он может приспосабливаться к самым разным условиям и осваивать новые акватории», — заявил Сафонов.

Как за два года грязевой краб захватил Таманский залив, чем он угрожает местным обитателям и можно ли его употреблять в пищу — в нашей статье.