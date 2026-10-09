Биолог заявил об угрозе грязевого краба фауне Азовского моря

Распространение атлантического грязевого краба в Азовском море несет угрозу популяции местных моллюсков, включая мидий. Об этом 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, новый обитатель акватории питается мелкими беспозвоночными, в том числе молодью двустворчатых моллюсков. Кроме того, пришелец может вступить в конкуренцию с другими видами крабов.

«Я думаю, что грязевой краб может оказаться более сильным конкурентом. Он поедает молодь двустворчатых моллюсков, поэтому представляет потенциальную угрозу для популяции мидий», — объяснил биолог.

Одним из возможных соперников пришельца станет краб Харриса, который также попал в Азовское море из Северной Америки.

При этом Сафонов не исключил и положительных последствий появления нового вида.

Как грязевой краб добрался с американского побережья Атлантического океана до Азовского моря и чем его еще его появление грозит местным обитателям — в нашей статье.