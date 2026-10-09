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    Биолог заявил об угрозе грязевого краба фауне Азовского моря

    Биолог Сафонов: назвал грязевого краба угрозой мидиям Азовского моря

    Фото: РИА «Новости»

    Распространение атлантического грязевого краба в Азовском море несет угрозу популяции местных моллюсков, включая мидий. Об этом 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

    По его словам, новый обитатель акватории питается мелкими беспозвоночными, в том числе молодью двустворчатых моллюсков. Кроме того, пришелец может вступить в конкуренцию с другими видами крабов.

    «Я думаю, что грязевой краб может оказаться более сильным конкурентом. Он поедает молодь двустворчатых моллюсков, поэтому представляет потенциальную угрозу для популяции мидий», — объяснил биолог.

    Одним из возможных соперников пришельца станет краб Харриса, который также попал в Азовское море из Северной Америки.

    При этом Сафонов не исключил и положительных последствий появления нового вида.

    Как грязевой краб добрался с американского побережья Атлантического океана до Азовского моря и чем его еще его появление грозит местным обитателям — в нашей статье.

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