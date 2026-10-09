Эколог сообщил, что с выходом из Рамсарской конвенции Россия продолжила защиту болот

Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях из-за того, что площадка для решения экологических проблем превратилась в место обсуждения боевых действий. Об этом сообщил 360.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко.

«До выхода из конвенции Россия имела 35 водно-болотных угодий международного значения общей площадью около 10,32 миллиона гектаров — территория, сопоставимая с площадью Исландии», — сказал он.

После дератификации в декабре 2025 года эти территории не утратили экологической ценности. Россия, по словам Рыбальченко, вышла из Рамсарской конвенции, потому что ее участники начали обсуждать последствия боевых действий вместо охраны болот. Теперь в стране готовится собственная нормативно-правовая база для защиты угодий.

В чем ценность болот и как работала Рамсарская конвенция, читайте в нашей статье.