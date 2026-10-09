Сегодня 06:00 Грязевой краб захватил Таманский залив за два года. Что теперь угрожает Азовскому морю? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Крошечный краб из Атлантики всего за два года захватил весь Таманский залив и продолжает осваивать Азовское море. Заокеанский пришелец, похоже, обосновался всерьез и надолго. Среди новых обитателей уже обнаружили самок с икрой. Чем грозит такое соседство местным видам, способен ли незваный гость нарушить экосистему акватории и можно ли его употреблять в пищу — в материале 360.ru.

Как заокеанский краб захватил Таманский залив

Плоскоспинный грязевой краб, родиной которого является атлантическое побережье Северной Америки, продолжает осваивать Азовское море. Во время сентябрьской экспедиции сотрудники Института океанологии имени Ширшова РАН обнаружили его по всему Таманскому заливу, включая внутренние участки.

Еще в 2024 году ученые нашли здесь лишь одного представителя этого вида. Теперь краб распространился по всему заливу и начал продвигаться дальше — в юго-восточную часть Азовского моря. Самой удаленной точкой новых находок стал мыс Каменный.

Фото: РИА «Новости»

История появления атлантического пришельца в регионе началась раньше. Впервые грязевого краба нашли в районе Керченского пролива в 2019 году. Позднее его встретили у побережья Крыма и в западной части Черного моря. В Таманском заливе особое внимание исследователей привлекли половозрелые самки с икрой. Ученые предположили, что заокеанский гость не просто приспособился к новым условиям, но и начал формировать устойчивую популяцию. То есть речь идет не о случайных находках, а о последовательном расширении территории обитания чужеродного вида.

Как грязевой краб осваивает новые территории

Таманский залив — не единственное место, где обосновался грязевой краб. За пределами родного атлантического побережья Северной Америки его находили у берегов Бразилии, Уругвая и Аргентины. Этот вид также проник в Черное море, где постепенно расширяет территорию своего обитания.

Преодолевать такие расстояния крошечному крабу, вероятно, помогает человек. По одной из версий, он путешествует вместе с морскими судами, точнее — в их балластных водах.

Фото: РИА «Новости»

Корабли набирают воду для поддержания устойчивости, а затем сбрасывают ее в других портах. Вместе с ней в новые акватории могут попадать личинки морских животных. Таким способом грязевой краб мог оказаться и в районе Керченского пролива. После этого взрослые особи освоили подходящие участки дна, а личинки переместились при помощи морских течений.

Почему грязевого краба так назвали

Свое необычное название грязевой краб получил из-за среды обитания. Об этом 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов. Он пояснил, что обитатель морского дна живет в мягких илистых грунтах, среди камней или ракушечника.

«На самом деле его принято называть плоскоспинным грязевым крабом. Панцирь его имеет характерную плоскую форму, поэтому он и получил такое название», — объяснил Сафонов.

Фото: РИА «Новости»

Грязевой краб отличается небольшими размерами. Ширина панциря взрослых особей составляет от одного до 3,5 сантиметра. По словам Сафонова, ракообразное ведет скрытный образ жизни. Краб укрывается от хищников среди камней, пустых раковин и рифов. При этом грязевой краб хорошо приспосабливается к новым условиям. По словам Сафонова, он способен переносить колебания солености воды от 4 до 37,5 промилле, что помогает ему осваивать новые акватории, в том числе Азовское море.

Чем грязевой краб угрожает Азовскому морю

Распространение грязевого краба грозит проблемами для местных обитателей Азовского моря. Этот всеядный хищник питается мелкими беспозвоночными, в том числе молодью мидий и устриц, которых дробит клешнями.

По словам Дмитрия Сафонова, пришелец способен не только повлиять на численность моллюсков, но и вступить в конкуренцию с другими крабами.

Фото: РИА «Новости»

Особенно интересным может оказаться его соперничество с крабом Харриса, который тоже попал в Азовское море из Северной Америки. «Я думаю, что грязевой краб может оказаться более сильным конкурентом. Он поедает молодь двустворчатых моллюсков, поэтому представляет потенциальную угрозу для популяции мидий», — объяснил биолог. При этом последствия его расселения необязательно будут исключительно отрицательными.

Сафонов отметил, что грязевой краб может стать дополнительным источником пищи для промысловых рыб.

Можно ли есть грязевого краба

Некоторые виды грязевых крабов считаются деликатесами, однако новый обитатель Азовского моря к ним не относится. «Он крошечных размеров — от 10 до 35 миллиметров. В нем практически нет съедобного мяса, поэтому ловить его на ужин абсолютно бессмысленно», — объяснил биолог. По словам специалиста, этот вид не представляет промыслового интереса и не используется человеком в пищу.