Prmira.ru: осенняя обработка мочевиной помогает защитить деревья от болезней

Раствор карбамида применяют осенью для борьбы с возбудителями болезней, зимующими в коре и опавшей листве. Обработку проводят после опадения листьев, сообщает prmira.ru .

Подходящий срок — конец октября — начало ноября, в зависимости от региона. Для опрыскивания выбирают сухой безветренный день с температурой +5…+10 °C. До устойчивых морозов должно оставаться не менее 10–14 дней, а в ближайшие двое суток не должно быть дождя.

На 10 литров воды берут 500–700 граммов мочевины, для молодых деревьев и кустарников — 300–400 граммов. Для усиления действия в раствор иногда добавляют 50–100 граммов медного купороса. Гранулы растворяют в теплой воде, смесь перемешивают и процеживают через марлю или мелкое сито.

Раствором обильно смачивают ствол, скелетные ветви и всю крону, включая тонкие побеги. Особое внимание уделяют трещинам, дуплам и участкам отслоившейся коры, где могут сохраняться споры грибков и личинки вредителей. Обработка направлена на профилактику парши, монилиоза, коккомикоза и других заболеваний.

При работе используют респиратор, очки и перчатки. Раствор не готовят в металлической посуде. Опрыскивание зеленой листвы может вызвать ожоги, дождь смоет препарат, а при морозе смесь может замерзнуть в опрыскивателе.