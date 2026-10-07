Садовод рассказал, как защитить сад от осенних заморозков

Осенняя листва может стать естественным укрытием для сада. Она защитит корни растений от перепадов температуры и удержит влагу в почве. Как правильно использовать опад, 360.ru рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.

Здоровыми осенними листьями можно мульчировать приствольные круги деревьев и кустарников. Рядом с растениями садовод рекомендовала укладывать слой около 10 сантиметров. На газоне листвы должно быть меньше, иначе трава может выпреть.

«То, чего мы боимся, это заморозки, когда перепад от минуса к плюсу. У нас с вами листва находится на территории, ничего не нужно покупать. Она защищает растение от перепада температур, сохраняет влагу», — пояснила Татьяна Олейник.

Однако перед укладкой листву необходимо внимательно осмотреть. Листья с признаками болезней или вредителей придется уничтожить.

О том, как правильно использовать опавшие листья в саду и какие из них могут навредить растениям, читайте в материале 360.ru.