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    Садовод рассказал, как защитить сад от осенних заморозков

    Садовод Олейник: опавшие листья защитят корни растений от перепадов температуры

    Фото: РИА «Новости»

    Осенняя листва может стать естественным укрытием для сада. Она защитит корни растений от перепадов температуры и удержит влагу в почве. Как правильно использовать опад, 360.ru рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.

    Здоровыми осенними листьями можно мульчировать приствольные круги деревьев и кустарников. Рядом с растениями садовод рекомендовала укладывать слой около 10 сантиметров. На газоне листвы должно быть меньше, иначе трава может выпреть.

    «То, чего мы боимся, это заморозки, когда перепад от минуса к плюсу. У нас с вами листва находится на территории, ничего не нужно покупать. Она защищает растение от перепада температур, сохраняет влагу», — пояснила Татьяна Олейник.

    Однако перед укладкой листву необходимо внимательно осмотреть. Листья с признаками болезней или вредителей придется уничтожить.

    О том, как правильно использовать опавшие листья в саду и какие из них могут навредить растениям, читайте в материале 360.ru.

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