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    Орнитолог Коблик назвал опасные для зимующих птиц продукты

    Черный хлеб, соленое сало и жареные семечки нельзя класть в кормушки. Об этом предупредил орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик, сообщает Москва 24.

    Коблик напомнил: подкормка в холода помогает пернатым поддерживать тепло и активность.

    Эксперт посоветовал использовать зерновые смеси для попугаев или канареек: они содержат семена конопли, подсолнечника, просо. Просо предпочтительнее обработанного пшена: очищенное зерно со временем окисляется, что ухудшает его вкус и влияет на пищеварение.

    Соль и жареная пища нарушают обмен веществ у птиц, пояснил Коблик. Синицам, дятлам и поползням можно давать только несоленое сало, а подсолнечные семечки должны быть сырыми.

    Орнитолог рекомендовал кормушки с дозатором, которые не нужно пополнять ежедневно. Для мелких птиц подойдет ящичек с низкой крышкой: она помешает голубям разгонять их и забирать корм.

    Кормушки из пластиковых бутылок эксперт назвал неудачным вариантом. Ветер раскачивает легкую конструкцию и отпугивает птиц, а острые края прорезей могут их поранить.

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