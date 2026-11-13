Орнитолог Коблик назвал опасные для зимующих птиц продукты

Черный хлеб, соленое сало и жареные семечки нельзя класть в кормушки. Об этом предупредил орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик, сообщает Москва 24 .

Коблик напомнил: подкормка в холода помогает пернатым поддерживать тепло и активность.

Эксперт посоветовал использовать зерновые смеси для попугаев или канареек: они содержат семена конопли, подсолнечника, просо. Просо предпочтительнее обработанного пшена: очищенное зерно со временем окисляется, что ухудшает его вкус и влияет на пищеварение.

Соль и жареная пища нарушают обмен веществ у птиц, пояснил Коблик. Синицам, дятлам и поползням можно давать только несоленое сало, а подсолнечные семечки должны быть сырыми.

Орнитолог рекомендовал кормушки с дозатором, которые не нужно пополнять ежедневно. Для мелких птиц подойдет ящичек с низкой крышкой: она помешает голубям разгонять их и забирать корм.

Кормушки из пластиковых бутылок эксперт назвал неудачным вариантом. Ветер раскачивает легкую конструкцию и отпугивает птиц, а острые края прорезей могут их поранить.