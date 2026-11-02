Редкие краснокнижные гуси прилетели на Курилы

Редкие краснокнижные гуси прилетели на Шикотан во второй раз за 40 лет

Обитающие на острове Врангеля и большой колонией и отдельными небольшими отрядами в материковых тундрах Чукотки и Якутии редкие белые или снежные гуси приземлились на островах Кунашир и Шикотан во время перелета на зимовку. Об этом сообщила пресс-служба заповедника «Курильский».

Там подчеркнули, что это очень редкий вид птиц, который имеет единственную стабильную популяцию и поэтому занесен в Красные книги российских регионов.

О необычных пернатых гостях сотрудники заповедника сообщили местные жители. Одну пару снежных гусей заметили в Южно-Сахалинске. Горожанка Галина Сидорова пояснила, что сначала приняла птиц за чаек, а когда поняла, кто перед ней, то ушла за телефоном, чтобы сделать фотографии

«Пока я ходила, птицы улетели: должно быть, гусь, что сидел на земле отдохнул, немного набрался сил, и они вместе отправились дальше», — пояснила она.

На Шикотане гуси попали в поле внимания инспектора заповедника Сергея Карпенко, который сам увидел трех птиц в бухте Отрадная.

За все годы мониторинга это второй случай регистрации белого гуся на острове. На Кунашире впервые снежных гусей заметили в 2019 году.

В заповеднике подчеркнули, что на Курильские острова приземлились представители особо редкой группы гусей, которые предпочитают зимовать в Японии и Восточной Азии. По данным Красной книги Камчатского края, в этой популяции сохранилось всего 100 особей.

В конце сентября Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги орнитологического проекта «Они не должны исчезнуть, направленного на сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России. Основное внимание специалисты уделили красноголовому ныркку и черношейной поганке, внесенным в Красные книги России и Московской области.