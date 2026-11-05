Москвичей предупредили о дожде и снеге в четверг

Синоптик Леус спрогнозировал дождь и мокрый снег в Москве 5 ноября

В Москве в течение дня ожидаются дождь и мокрый снег, в начале дня на дорогах возможна гололедица. Об этом в телеграм-канале предупредил синоптик Михаил Леус.

По его прогнозу, столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который придет с северо-запада. Небо затянут облака, а температура останется близкой к климатической норме.

«Температура воздуха +3…+5, по области +1…+6. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», — написал Леус.

Атмосферное давление опустится до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу в Москве местами пройдут снег и мокрый снег. Ночью температура составит от нуля до +2 градусов, днем — от +1 до +3.

Ранее в Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности. Днем в четверг в столице, на метеостанции ВДНХ, зарегистрировали первый снег.