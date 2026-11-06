Мокрый снег пойдет в Московском регионе 6 ноября

Гидрометцентр: в Москве 6 ноября ожидается до +3 градусов

В Московском регионе 6 ноября пойдет снег. Воздух прогреется до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Ожидается облачность с прояснениями. Умеренные осадки в виде снега, в том числе мокрого, пройдут местами по Московской области. Возможна гололедица.

Температура воздуха днем составит +1…+3 градуса. Ночью столбик термометра опустится до -3…-1 градуса, продолжится небольшой снегопад.

Ниже нуля днем температура опустится 7 ноября. Осадки, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются ежедневно до 11 ноября.

Первый снег в Москве выпал 4 ноября. В 2025 году это произошло 15 ноября, на следующий день ударили декабрьские морозы. Окончательно снежный покров лег только в последний месяц года.