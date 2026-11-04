Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду

В Москве ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в среду, 4 ноября. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно. Местами небольшие осадки», — уточнили синоптики.

В Москве в дневное время столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов, а в ночное время могут опуститься до -1. При этом ожидается северо-западный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Ночью в столице местами возможны небольшие осадки и гололедица. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В Московской области также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Также местами возможна гололедица на дорогах.

Дептранс Москвы в телеграм-канале рекомендовал выезжать на дороги только на зимней резине. В департаменте предупредили, что в ночные и утренние часы температура может опускаться ниже 0, возможна гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Московского региона, что 4 ноября ожидаются дождь и мокрый снег.