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    Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду

    Гидрометцентр: в Москве 4 ноября местами ожидается до +3 градусов с дождем

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Москве ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в среду, 4 ноября. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

    «Облачно. Местами небольшие осадки», — уточнили синоптики.

    В Москве в дневное время столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов, а в ночное время могут опуститься до -1. При этом ожидается северо-западный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

    Ночью в столице местами возможны небольшие осадки и гололедица. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Также местами возможна гололедица на дорогах.

    Дептранс Москвы в телеграм-канале рекомендовал выезжать на дороги только на зимней резине. В департаменте предупредили, что в ночные и утренние часы температура может опускаться ниже 0, возможна гололедица.

    Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Московского региона, что 4 ноября ожидаются дождь и мокрый снег.

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