Понижение температуры в Москве и Подмосковье продолжится до воскресенья

Гидрометцентр: осадки в виде снега в Москве и Подмосковье останутся до субботы

Задевшая Москву и Московскую область тыловая часть циклона принесла с собой осадки в виде мокрого снега со значительным понижением температуры. Небольшое потепление начнется только в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Синоптики подчеркнули, что ветренная и холодная погода связана с проходом фронтальной волны циклона. Поэтому в ночь на пятницу, 6 ноября, температура в столице опустится до −1. +1 градуса, а в области до −3. +2 градусов.

Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега продолжат идти весь последний рабочий день этой недели.

Синоптики предупредили водителей и пешеходов, что утром в пятницу на некоторых участках дорог образуется гололедица.

В субботу понижение температуры продолжится. Ночью в столице столбики термометров опустятся до −3.−1 градуса, в Подмосковье до −6.−1 градуса.

Днем в воскресенье атмосферные волны выпрямятся, а на смену северо-западному ветру придет теплый западный. Температура в Москве поднимется до +2.+4 градусов и до 0…+5 в Подмосковье.

Волна теплой погоды останется в столичном регионе в начале следующей недели. Такой прогноз сделала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она подчеркнула, что в дневные часы воздух прогреется сразу до +7 градусов, благодаря антициклону и южным восточным потокам.