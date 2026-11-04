Берег в Приморье усыпало тоннами сардины

К пляжам Хасанского района Приморья с прошлой недели тоннами выносило сардину. В выходные рыбы стало еще больше. Об этом 360.ru сообщили представители баз отдыха в бухтах Алеут и Зарубино.

Сначала кадры из бухты Алеут показались пользователям соцсетей настолько необычными, что их приняли за работу нейросети. Однако рыба действительно покрыла берег на десятки метров.

Местные жители собирали ее в ведра и мешки. Несмотря на это, морских выбросов меньше не становилось. Специалисты предположили, что рыба могла оказаться на берегу из-за резкого охлаждения воды. Однако официального подтверждения этой версии пока не было.

Ранее на тихоокеанском побережье Колумбии обнаружили погибшую китовую акулу длиной около шести метров. Местные жители пытались вернуть ее в море, но не смогли сдвинуть с места из-за размеров животного.