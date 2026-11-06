Около 50 черных дельфинов выбросились на мель у берегов Новой Зеландии

Около 50 гринд — морских млекопитающих, которых также называют черными дельфинами, выбросились на мелководье у мыса Паллизер в Новой Зеландии. Выжили только четверо животных. Об этом сообщила радиостанция RNZ .

Гринды массово оказались на суше среди камней у юго-восточного побережья Северного острова. Местные жители вместе со спасателями помогли 14 животным вернуться в воду, однако позже все они погибли. В живых остались единичные особи.

В соцсетях появились видео с места: на кадрах гринды лежали на берегу и не могли самостоятельно добраться до воды.

Ученые пока не установили, почему животные оказались на мелководье. Они предположили, что причиной могло стать стайное поведение: эти представители семейства дельфиньих держатся вместе и следуют друг за другом, даже когда путь ведет к опасному участку. В районе мыса Паллизер подобные случаи не происходили более 35 лет.

Ранее на тихоокеанском побережье Колумбии обнаружили погибшую китовую акулу длиной около шести метров. Жители тоже пытались вернуть ее в океан, но не смогли сдвинуть с места.