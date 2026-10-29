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    Орнитолог Чернова рассказала, где в Москве можно встретить снегирей

    Орнитолог Чернова: соленые продукты могут погубить птиц

    Снегири чаще появляются рядом с ясенями и плодовыми деревьями. Об этом рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова, сообщает Москва 24.

    Пользователи Сети уже заметили красногрудых птиц в столице. По словам Черновой, ранней теплой осенью такая встреча — большая удача. Снегири круглый год живут в лесопарках столичного региона, но перебираются в город с устойчивыми холодами: там теплее и проще найти корм.

    Орнитолог отметила, что за последние годы популяция снегирей в Подмосковье сократилась прежде всего из-за нехватки подходящих насаждений. Семена распространенного американского клена птицам не понравились, а любимым лакомством остаются семена ясеня. Иногда снегири посещают кормушки и кормятся на плодовых деревьях.

    Из круп Чернова посоветовала выбирать перловку. Пшено содержит мало необходимых птицам микроэлементов. Белый хлеб не приносит пользы и нарушает обмен веществ.

    Черный хлеб может погубить птицу: он плохо усваивается, а его переваривание отнимает силы, необходимые в холода. Еще опаснее любые соленые продукты — они нарушают ионный обмен и могут привести к гибели, предупредила эксперт.

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