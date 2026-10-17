На австралийском острове Маккуори выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа

На заповедном острове Маккуори, расположенном между Австралией и Антарктидой, нашли высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5 у южного морского слона и доминиканской чайки. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесхоза Австралии.

Это первый случай заболевания морского млекопитающего в австралийском штате Тасмания. Признаков массовой гибели животных на Маккуори не выявили. Главный ветеринарный врач Австралии Бет Куксон отметила, что зараженные дикие животные редко выздоравливают, а доступной вакцины для них пока нет.

В ряде регионов страны распространяется высокопатогенный вирус. Он поражает диких и домашних птиц, иногда млекопитающих. Есть случаи заболевания кошек и собак.

Остров Маккуори расположен между Австралией и Антарктидой, входит в состав включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как природный заповедник.

Ранее зоолог Екатерина Блидченко связала агрессию медведей с мутировавшим птичьим гриппом.