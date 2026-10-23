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    Москвичам пообещали облачную погоду и тепло до +12 градусов в пятницу

    Гидрометцентр: в Москве ожидается переменная облачность и до +12 градусов

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве в пятницу, 23 октября, ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут до +12 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

    «Переменная облачность. Преимущественно без осадков», — уточнили синоптики.

    Также прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу, в ночное время столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.

    В Московской области в дневное время ожидается температура воздуха от +8 до +13 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до +1 градуса.

    Ранее на сайте XRAS Метео сообщили, что в столице на ближайших выходных ожидается аномально теплая погода. В субботу температура воздуха может прогреться до +13 градусов при климатической норме в районе +5 градусов.

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