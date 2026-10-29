29 октября 2026 15:30 Все решит антициклон: почему зима в этом году может оказаться бесснежной? Фото: сгенерировано с помощью ИИ Эксклюзив

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Глобальное потепление

Климат

Татьяна Позднякова

Океаны

По мнению ученых, зима 202627 в Центральной России будет бесснежной: причиной такой погоды называют глобальное потепление. Действительно ли не стоит ждать сугробов и с чем это связано — в материале 360.ru.

Будет ли снег этой зимой Октябрь в Центральной России и Поволжье стал аномально теплым из-за глобальных процессов. В ноябре такого явления не ожидается, но из-за феномена Эль-Ниньо в Тихом океане последний осенний месяц тоже может стать теплее климатической нормы, рассказал NewsNN доцент кафедры естественно-научного образования Арзамасского филиала ННГУ имени Лобачевского, фенолог Михаил Любов. Климатолог Михаил Карнаухов в свою очередь выразил мнение, что зима 2026-2027 станет экстремально мягкой и бесснежной, что в долгосрочной перспективе не исключает сценария резкого похолодания. Из-за мощных осадков антициклональная погода действительно может продлиться, рассказала 360.ru климатолог, метеоролог, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского Государственного университета Екатерина Пестрякова.

Мощные антициклоны прогнозируют. Очень возможно, что вся влага вылилась. Есть закон Чижевского, он считается сейчас главным после закона географической зональности: в мире происходит постоянное суммирование положительных и отрицательных аномалий в ходе природных процессов. Если заливало нас, вполне возможно, что антициклональная погода продлится. Я этого тоже боюсь. Екатерина Пестрякова

По словам специалиста, для Московского региона бесснежные зимы не являются аномалией. «Там всегда количество осадков значительное, годовая норма выше 700 миллиметров в год — это прилично. Зимнее количество осадков меньше летнего. Это характеризует определенную континентальность климата», — добавила Пестрякова.

Фото: Медиасток.рф

Какие факторы мешают выпадению снега Климатолог отметила, что снег в Московском регионе идет при поступлении теплого воздуха со стороны Атлантики или благодаря высокой влажности, что для зимы редкость.

Обычно на Московский регион приходят осадки с Атлантики. Реже — с северо-запада, обычно с юго-запада и с запада. А если антициклон — это противоположный вихрь циклону. Циклон — кручу-верчу, воздух поднимается, достигает уровня конденсации, выпадают осадки. Если при антициклоне по часовой стрелке движется воздух от периферии к центру, причем токи нисходящие, — какие вам осадки?

У климата, добавила Пестрякова, три составляющих: количество радиационного баланса, перенос океана атмосферой и подстилающая поверхность, которая постоянно меняется. «То обезлесение, то опустынивание, то какие-то антропогенные факторы. Но природные факторы перевешивают все», — заключила собеседница 360.ru.

Фото: Медиасток.рф

Когда ждать заморозки и первый снег Температура воздуха в Московском регионе начнет опускаться до отрицательных значений уже в конце первой пятидневки ноября, предупредила в беседе с 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Характер погоды изменится. Температура понизится в ночные часы и будет отрицательная — до -2…-3. Но самое главное, что будут уже осадки в смешанной фазе. Их сочетание с отрицательной температурой в ночные часы — это опасно, потому что могут образовываться гололедные явления», — подчеркнула эксперт. Она призвала использовать предстоящие выходные с хорошей погодой с пользой, чтобы перейти на зимний режим. «Конечно, погода будет меняться и повернет в сторону зимних процессов. Модели устойчиво дают понижение температуры и днем, и ночью», — заключила синоптик.