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    Newsnn.ru: осенняя обработка почвы помогает защитить картофель от проволочника

    Перекопка, известкование и биопрепараты помогают снизить численность проволочника до его ухода в глубокие слои грунта. Наибольший эффект дает сочетание методов, сообщает newsnn.ru.

    Проволочник повреждает картофель и другие корнеплоды. Осенью личинки питаются в верхних слоях почвы. Поздняя перекопка на 25–30 см при температуре +2…+5 °C выносит их на поверхность, где они погибают от мороза. Крупные комья оставляют целыми для лучшего промерзания.

    Кислую почву обрабатывают доломитовой мукой, известью или мелом: 200–400 г на 1 м². Белая горчица, фацелия и масличная редька отпугивают личинок, а после заделки служат удобрением.

    При высокой численности вредителя применяют средства на основе диазинона: «Базудин» — 30 г на 10 м², «Медветокс» — 20–30 г на 10 м². «Землин» вносят на глубину 10–15 см. Важно соблюдать инструкцию и использовать средства защиты. Химическую обработку рекомендуют проводить не чаще раза в 2–3 года.

    Биопрепараты «Немабакт» и «Метаризин» разводят в воде по инструкции и вносят при перекопке. Среди народных средств — яичная скорлупа, зола из расчета 200–300 г на 1 м², луковая шелуха и хвойные иголки.

    Картофель не следует выращивать на одном месте более двух лет подряд. Подходящие предшественники — бобовые, кукуруза и многолетние травы.

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