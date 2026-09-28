Хакер объяснил, что делать после установки вредоносного APK-файла для АЗС

Киберэксперт Дандамаев: вирусное приложение для АЗС может оставить без денег

Водители рискуют лишиться денег после установки вредоносного APK-файла, который мошенники распространяют под видом приложения крупной нефтегазовой компании с бонусами на заправку. Зараженный смартфон следует проверить антивирусом, а простого удаления подозрительной программы может оказаться недостаточно, рассказал 360.ru белый хакер, специалист по информационной и кибербезопасности Марсель Дандамаев.

«Если это APK, то можно заразить смартфон вирусом и лишиться сбережений, если есть банковские приложения. Может еще случиться так, что злоумышленники получат доступ к SMS, камере и всему прочему», — предупредил специалист.

Распознать подозрительное приложение можно по большому количеству запрашиваемых разрешений, добавил Дандамаев. Насторожить должна и ситуация, когда после запуска программа практически никак себя не проявляет.

«Приложение просит очень много разрешений — например, доступ к камере. Когда открываешь, либо появляется какой-то странный экран, где ничего информативного нет, либо ничего не происходит, а приложение просто работает в фоне», — пояснил эксперт.

Если пользователь уже установил подозрительный APK-файл, ограничиваться его удалением эксперт не посоветовал.

«Дополнительные действия — почистить телефон антивирусом, а в идеале сделать бэкап этого телефона и установить прошивку новую», — рассказал он.

Ранее УБК МВД России предупредило о распространении вредоносных APK-файлов под видом приложения крупной нефтегазовой компании. На фишинговом сайте автомобилистам предлагают скачать программу, обещая бонусные баллы на заправку, скидки, карту АЗС и информацию о наличии топлива. Для убедительности мошенники разместили фиктивные отзывы пользователей.

В МВД призвали не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров и с подозрительных сайтов.

Как мошенники заражают смартфоны через APK-файлы и чем это грозит владельцу устройства — подробнее в материале 360.ru.