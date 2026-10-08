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    В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским

    Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским завершилась в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Проститься со специалистом пришли сотни человек — родственники, друзья, коллеги и поклонники. Сначала в закрытом формате Кашпировского проводили его близкие, после чего доступ в зал получили все желающие.

    Во время траурной церемонии выступавшие вспоминали психотерапевта и благодарили его.

    Кашпировский умер в субботу в возрасте 87 лет в Боткинской больнице. Он прославился благодаря телевизионным «сеансам здоровья» в конце 1980-х годов. По одной из версий, причиной смерти врача стало онкологическое заболевание.

    О жизни и карьере Кашпировского читайте в нашей материале.

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