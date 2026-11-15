В Роскачестве посоветовали заранее составить бюджет на Новый год

Перед новогодними покупками стоит определить лимит расходов на праздники и вычесть из дохода обязательные траты. Такой совет дала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина, сообщает РИА «Новости» .

По словам эксперта, нагрузку на бюджет чаще создает не одна крупная покупка, а множество отдельных платежей. При планировании нужно учесть расходы на жилье, коммунальные услуги, продукты и действующие кредиты.

Рассрочка и кредитная карта с льготным периодом могут быть выгодны, если погашать долг в срок. Вяльшина рекомендовала сравнивать стоимость товара при оплате сразу и частями: иногда продавец уже закладывает «нулевую» ставку в цену.

Владельцам кредитных карт важно следить за датой окончания льготного периода. После нее банк, как правило, начисляет проценты по более высокой ставке. Небольшие подарки эксперт посоветовала покупать на накопления, а не на заемные средства, пишет «Взгляд».

Ориентир для сбалансированного бюджета — совокупные платежи по всем обязательствам в пределах примерно трети ежемесячного дохода. Вяльшина призвала оценивать свои финансовые возможности, при необходимости обращаться к финансовым специалистам и в банк, а также избегать быстрых займов для покрытия расходов.