В России создадут единый цифровой портал для инвесторов с 10 сервисами

День платформенной экономики в Национальном центре России объединил институты развития и коммерческие платформы. Все его участники собрались, чтобы обсудить самые практичные вопросы.

Одна из тем — создание единого цифрового портала, объединяющего 10 связанных между собой сервисов, каждый из которых будет удовлетворять конкретные запросы инвестора на определенной стадии его пути.

«Портал объединит уже как существующие сервисы, такие как инвесткарты, инвестпредложения, с которыми, наверное, многие уже знакомы, так и новые сервисы», — заявила директор департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Наталья Шереметева.

До конца года Корпорация МСП совместно с министерством намерены запустить сервисы подбора мер господдержки. Предприниматели смогут прямо в интерфейсе инвесткарты находить все необходимое, не обращаясь к другим ресурсам.

Совместно с Минэкономразвития и регионами синтезированы 14 однотипных региональных мер — благодаря этому предприниматели из разных уголков страны смогут получать одинаковые типовые меры при предельно допустимом наборе документов.

Сначала обсуждали создание отдельной платформы, однако позже решили встроить эти механизмы в федеральный инвестпортал. Оптимальный клиентский путь сформируют с помощью ИИ.