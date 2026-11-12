Фейк: ЦБ запустил программу «Вклад до Победы» для изъятия денег россиян

Информация о программе «Вклад до Победы» по изъятию средств со счетов — фейк

В социальных сетях распространилась информация о том, что Банк России якобы запустил программу «Вклад до Победы», в рамках которой часть денег граждан будут переводить в государственные облигации. В подтверждение авторы публикаций приводят скан письма Центробанка, которое якобы направили кредитным организациям. При этом утверждается, что вернуть средства можно будет только после завершения специальной военной операции. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В соцсетях появились сообщения о запуске Центробанком программы «Вклад до Победы», которая якобы предусматривает изъятие части средств с банковских счетов россиян. Авторы публикаций утверждают, что регулятор уже разослал кредитным организациям соответствующее информационное письмо. В качестве доказательства они прикладывают изображение документа № ИН-15.03.5268 от 1 ноября 2026 года.

В тексте говорится, что Банк России уведомляет кредитные организации о запуске программы, предусматривающей возможность перевода денежных средств клиентов в государственные облигации. При этом в документе указано, что размещение средств должно происходить добровольно, а деньги сохраняются за владельцами. Возврат номинальной стоимости облигаций и выплата накопленного дохода якобы предусмотрены после завершения специальной военной операции. Авторы публикаций представляют программу как механизм принудительного изъятия денег со счетов граждан.

Правда

Распространяемое информационное письмо Банка России оказалось подделкой. На это указывает, в частности, ошибка в инициалах должностного лица, которое якобы подписало документ.

В качестве подписанта указан заместитель председателя Центробанка Гузнов с инициалами А. Ю. Однако заместителя председателя Банка России зовут Алексей Геннадьевич Гузнов, поэтому его правильные инициалы — А. Г. Эту информацию подтверждают сведения, опубликованные на официальном сайте Центробанка.

Кроме того, содержание самого письма противоречит утверждениям о принудительном изъятии денег. Дажев распространяемой публикации говорится, что перевод средств в государственные облигации должен осуществляться исключительно на добровольной основе. В тексте нет распоряжения об автоматическом списании денег со счетов граждан.

При этом в России действует установленный законом порядок списания средств с банковских счетов. Согласно статье 854 Гражданского кодекса РФ, банк списывает деньги со счета на основании распоряжения клиента. Без такого распоряжения списание допускается только по решению суда, в случаях, предусмотренных законом, либо на основании условий договора между банком и клиентом.

Таким образом, даже подлинное информационное письмо Центробанка само по себе не могло бы стать правовым основанием для принудительного перевода средств граждан в государственные облигации. Для этого необходимы предусмотренные законодательством основания.

Отдельно в распространяемых сообщениях затрагивается тема возможных удержаний из пенсий. Однако из содержания опубликованного документа не следует, что пенсионерам собираются назначить новый налог или автоматически удерживать часть выплат. В тексте письма вообще не упоминаются ни пенсии, ни введение дополнительных налогов, ни порядок каких-либо обязательных удержаний.

Наконец, в ходе проверки не обнаружено подтверждений самого существования программы «Вклад до Победы». Информация о ее запуске отсутствует на официальном сайте Банка России. Нет соответствующих сообщений и на ресурсах коммерческих банков, которые якобы должны участвовать в реализации программы. Авторы публикаций не приводят никаких дополнительных официальных документов, подтверждающих введение подобного механизма перевода средств в государственные облигации.

Таким образом, информация о том, что Банк России запустил программу «Вклад до Победы» для перевода части денег граждан в государственные облигации, не соответствует действительности. Распространяемое информационное письмо содержит ошибку в инициалах заместителя председателя Центробанка, а официальных подтверждений существования такой программы нет. Кроме того, статья 854 Гражданского кодекса РФ не позволяет списывать деньги со счетов граждан исключительно на основании информационного письма регулятора.

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