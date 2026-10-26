Очистные сооружения обновят в поселке Голубое Солнечногорска

В поселке Голубое городского округа Солнечногорск продолжается модернизация очистных сооружений. Специалисты ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ» проводят комплекс мероприятий после обращений жителей, выразивших обеспокоенность состоянием сбросов в реку Горетовку.

22 октября объект посетили представители администрации городского округа Солнечногорск — советник главы Александр Чурбанов и руководитель территориального отдела Дмитрий Воронов. Они проверили ход выполнения работ.

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением работоспособности систем очистки. Для этого предусмотрены полное осушение приемных отделений, тщательное удаление илового осадка, замена аэротенков и ершовой загрузки. Основная задача — добиться соответствия качества сточных вод на выходе установленным нормативным показателям.

«На днях губернатор Московской области Андрей Воробьев во время „Прямого разговора“ уделил особое внимание модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Воробьев отметил, что от стабильной работы этой отрасли зависит в том числе и водоотведение. Обновление очистных сооружений — это не просто ремонт, а вклад в экологическое благополучие и здоровье жителей», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Для проведения мероприятий задействована современная промывочная техника. Завершить обновление планируют в кратчайшие сроки, что позволит повысить эффективность очистки сточных вод и надежность коммунальной инфраструктуры.