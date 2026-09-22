Средняя ставка аренды квартиры в Подмосковье составляет 42 тысяч рублей

Ставки долгосрочной аренды жилья в крупнейших городах России впервые с 2020 года снизились относительно прошлого года. Однокомнатные квартиры подешевели в среднем на 2,2%, двухкомнатные — на 5,7%, сообщает РИА Недвижимость .

Аналитики «Циана» изучили рынок 38 крупнейших городов, а также Московской и Ленинградской областей. В сентябре средняя аренда однокомнатной квартиры составила 29,7 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — 40,3 тысячи.

Сильнее всего однокомнатные квартиры за год подешевели в Самаре — на 13,3%, до 27,4 тысячи рублей. В Сочи снижение составило 12,4%, до 42,9 тысячи, в Новокузнецке — 9,9%, до 20,9 тысячи.

В Москве аренда однокомнатной квартиры снизилась на 0,7%, до 71,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 8,4%, до 45,6 тысячи. Двухкомнатные квартиры заметнее всего подешевели в Москве — на 18,6%, до 110,5 тысячи рублей. В Петербурге ставка сократилась на 9,9%, до 67,2 тысячи.