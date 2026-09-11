Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 11 сентября, принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 14%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В релизе Центробанка говорится, что решение приняли исходя из усиления ценового давления в последние месяцы и роста показателя базовой инфляции до 7% в третьем квартале.

«Устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», — подчеркнули в пресс-службе.

Регулятор подчеркнул, что по мере исчезновения временных факторов и сдержанного роста инфляция снова замедлится. По оценке на 7 сентября, годовой уровень остался на уровне 6,3%.

При этом инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка остаются повышенными. В ЦБ предупредили, что это может помешать устойчивому замедлению роста цен.

В базовом сценарии Центробанк ожидает инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 года. В 2027-м показатель должен вернуться к целевым 4%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом динамики инфляции, инфляционных ожиданий и внутренних и внешних рисков.

Предыдущее заседание совета директоров Банка России прошло 24 июля и закончилось снижением процентной ставки на 0,25% — до 14%.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупреждала, что допускает паузу в пересмотре ключевого индекса в сторону снижения при при росте инфляции выше прогнозного уровня.