СМИ выяснило, что Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за российских ударов

Практически вся сталелитейная промышленность Украины вышла из строя после ударов ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Как утверждает издание, российские обстрелы вывели из строя три крупнейших металлургических предприятия страны в Запорожской и Днепропетровской областях, которые выпускали более 90 процентов украинской стали. Простаивают заводы «Метинвеста» и ArcelorMittal, включая криворожский.

«На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности», — заявил в глава офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз. Он добавил, что на остановленных предприятиях работают свыше 15 тысяч человек и предрек серьезные последствия для экономики.

Ранее российские военные неоднократно наносили удары по металлургическим заводам Украины. Как отметили в Минобороны, из продукция шла в военную промышленность.