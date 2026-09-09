Кремль заявил об отсутствии обсуждения повышения налогов

Правительство России не выносило на обсуждение вопрос повышения налогов. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о возможном покрытии дефицита бюджета за счет повышения налогов.

«Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель — это цифра подвижная. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, правительство постоянно занимается вопросами экономического развития и обеспечивает макроэкономическую стабильность.

В среду, 9 сентября, Минфин объявил о сокращении дефицита консолидированного бюджета на 140 миллиардов рублей в июле этого года — до 5,31 триллиона рублей. Дефицит федерального бюджета за январь–август составил 5,795 триллиона рублей.

В конце июля этого года президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку регионам, которые столкнулись с нехваткой денег в первом полугодии. Глава государства подчеркнул, что дополнительная помощь необходима для реализации национальных проектов.