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    Россиянам посоветовали просить за час подработки на 30–50% больше

    Час дополнительной работы стоит оценивать на 30–50% дороже, чем на основном месте. Такой ориентир предложила директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь» Элли Долганова, сообщает Газета.ru.

    При зарплате 60 тыс. рублей в месяц эксперт рекомендует ориентироваться на 475–550 рублей за час подработки. При доходе 100 тыс. рублей — на 790–910 рублей, при 150 тыс. — на 1190–1370 рублей.

    Долганова советует учитывать налоги и сопутствующие затраты. Например, самозанятому при работе с компанией или ИП нужно выставить ставку около 585 рублей, чтобы после налога 6% получить примерно 550 рублей, передает ИА НСН.

    В расчет времени стоит включать дорогу, переписку, подготовку и поиск заказов. Если проект приносит 10 тыс. рублей и занимает 20 часов, час стоит 500 рублей еще до вычета расходов.

    Для совмещения эксперт рекомендует консультации, преподавание и проекты по имеющейся специальности: они не требуют значительных вложений в переобучение. Более низкую ставку могут оправдать полезный опыт, портфолио или профессиональные связи.

    Долганова также советует следить за результатами на основной работе: потеря премий, ошибки и срыв сроков могут перекрыть дополнительный доход. Регулярный недосып и отсутствие выходных — повод снизить нагрузку.

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