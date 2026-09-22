Пенсионерам напомнили о возможности получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений

Юрист Александр Михалев рассказал, что многие пенсионеры не знают о праве на единовременную выплату пенсионных накоплений. Согласно Федеральному закону № 360-ФЗ, все накопления на счете пенсионера могут быть выплачены одномоментно, пишет «Вечерний Петербург» .

Специалист поделился историей женщины, которая десять лет находится на пенсии и не знала о накопленных средствах. На ее счете оказалось 253 тысячи рублей. Чтобы проверить состояние счета, нужно запросить справку в Социальном фонде России, МФЦ или через личный кабинет на портале Госуслуг. Справку готовят в течение десяти дней, добавил «ФедералПресс».

Михалев развенчивает миф о «заморозке» пенсионных накоплений: приостановлено лишь начисление процентов на имеющиеся суммы. Сами накопления пенсионер вправе получить в любой момент, а после его смерти они могут перейти по наследству ближайшим родственникам.

Помимо единовременной выплаты, существуют надбавки, которые назначают не автоматически. Нужно самостоятельно уведомлять СФР о праве на доплаты за работу на Крайнем Севере, за сельский стаж или за иждивенцев. Михалев отмечает, что люди не всегда получают положенные им деньги, потому что не знают, как подать заявление, а в СФР не всегда можно получить исчерпывающую консультацию.