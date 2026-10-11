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    Названы российские регионы, где сильнее всего выросли зарплаты

    РИА «Новости»: Магаданская область лидирует в топе роста средних зарплат в РФ

    Фото: РИА «Новости»

    С начала 2026 года сильнее всего выросли средние зарплаты в Магаданской области. В топ-5 также вошли еще четыре северных региона страны, согласно исследованию РИА «Новости».

    В январе средняя зарплата в Магаданской области составляла 176,7 тысячи рублей, а в июле достигла 210,4 тысячи рублей.

    На второй строчке рейтинга оказалась Чукотка, где аналогичные показатели составили 223,2 тысячи и 243 тысячи рублей. На третьем месте — Хабаровский край со средними зарплатами до 117,2 тысячи рублей.

    Четвертое и пятое место в рейтинге достались Еврейской автономной области и Ямало-Ненецкому автономному округу. Там с начала года средние зарплаты выросли на 12 тысяч и 10,5 тысячи рублей соответственно.

    По данным hh.ru, средний заработок курьеров в России составил 190 тысяч рублей в месяц на начало осени 2026 года.

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