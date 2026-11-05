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    Нотариус Боронина предупредила о рисках расчетов за жилье через банковскую ячейку

    Банковская ячейка не гарантирует продавцу недвижимости получение полной суммы подлинными купюрами. О рисках такого способа расчетов рассказала нотариус Мария Боронина, сообщает RT.

    Покупатель оставляет наличные в ячейке, а продавец забирает их после перехода права собственности. Банк контролирует доступ к сейфу по условиям договора, но не проверяет количество и подлинность денег внутри, пояснила Боронина.

    В качестве безналичной альтернативы нотариус назвала аккредитив. Стороны договариваются заблокировать деньги на специальном счете до подтверждения регистрации перехода права собственности в Росреестре.

    Другой способ — нотариальный депозит. Покупатель переводит деньги на публичный депозитный счет нотариуса, а продавец получает их при выполнении согласованных условий. Стороны могут разбить оплату: первую часть перечислить после регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости, вторую — после освобождения жилья от вещей продавца.

    Депозит подходит и для альтернативных сделок: нотариус может направить деньги человеку, у которого продавец покупает новую недвижимость. По словам Борониной, при банкротстве банка средства на таком депозите не войдут в конкурсную массу и вернутся владельцам.

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