Экономист объяснил пользу «Монетной недели»

Акция «Монетная неделя» позволяет вернуть в обращение оседающую у людей мелочь и помогает государству и банкам сократить издержки на изготовление, перевозку и хранение наличных денег. Об этом 360.ru сообщил экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Эксперт отметил, что для обычных россиян акция дает возможность без комиссии обменять мелочь или зачислить ее на счет, однако на инфляцию и общее богатство страны возврат монет практически не влияет.

«Для экономики эффект другой. Изготовление, перевозка, сортировка и хранение монет требуют расходов. Монета долговечна, она может обращаться десятилетиями, поэтому экономически выгоднее многократно использовать уже выпущенные монеты, чем производить дополнительные», — сказал специалист.

По его словам, россияне складывают сдачу в копилки и не используют для покупок, из-за чего монеты фактически выпадают из оборота, тогда как торговле по-прежнему требуется разменная монета.

Подробно о «Монетной неделе» читайте в нашей статье.