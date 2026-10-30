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    Пенсию в 2027 году проиндексируют дважды

    Профессор Сафонов: пенсию в 2027 году проиндексируют дважды — в феврале и апреле

    Фото: РИА «Новости»

    Пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

    «Решение проводить индексацию дважды продиктовано возвращением к стандартному механизму, закрепленному в федеральном законе „О страховых пенсиях“», — сообщил собеседник агентства.

    В пояснительной записке значится, что индексация будет проводиться дважды: в феврале с поправкой на инфляцию, и в апреле — с поправкой на доходы россиян. Средняя страховая пенсия увеличится к концу 2027 года на 2,6 тысячи рублей.

    Проект федерального бюджета рассматривала Госдума 29 октября.

    Ранее Минтруд России предложил разрешить пенсионерам подтверждать личность при получении выплат с помощью цифрового удостоверения в мессенджере «Макс». Предложение касается идентификации при получении пенсии через почтовые отделения.

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