Профессор Сафонов: пенсию в 2027 году проиндексируют дважды — в феврале и апреле

Пенсии россиян в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Решение проводить индексацию дважды продиктовано возвращением к стандартному механизму, закрепленному в федеральном законе „О страховых пенсиях“», — сообщил собеседник агентства.

В пояснительной записке значится, что индексация будет проводиться дважды: в феврале с поправкой на инфляцию, и в апреле — с поправкой на доходы россиян. Средняя страховая пенсия увеличится к концу 2027 года на 2,6 тысячи рублей.

Проект федерального бюджета рассматривала Госдума 29 октября.

Ранее Минтруд России предложил разрешить пенсионерам подтверждать личность при получении выплат с помощью цифрового удостоверения в мессенджере «Макс». Предложение касается идентификации при получении пенсии через почтовые отделения.