Профильный медиа-класс открыли в гимназии № 1 в Воскресенске

С текущего учебного года в МОУ «Гимназия № 1» городского округа Воскресенск начал работу профильный медиа-класс, созданный для освоения учениками навыков работы с информацией и создания качественного контента. Очередное занятие для школьников провела директор МКУ «Воскресенский медиацентр», журналист, член Общественной палаты Марина Егоркина.

Создание медиа-класса обусловлено тем, что в современном мире медиакоммуникации стали неотъемлемой частью повседневной жизни, а умение работать с информацией и создавать качественный контент становится все более востребованным навыком во всех сферах деятельности человека. Гимназия дает ученикам возможность освоить это направление на профессиональном уровне.

Занятие началось с обсуждения домашнего задания, которое ребята получили на прошлой встрече. Работа юных журналистов была оценена на отлично. Основной темой урока стало устройство работы редакции и распределение обязанностей внутри команды. Школьники узнали, как организован процесс создания контента: от планирования до выпуска готового материала.

В ближайшее время у медиа-класса появится собственный канал, где будут публиковаться работы учеников. Это позволит ребятам применять полученные знания на практике и формировать собственное портфолио.