Маркетолог Фишер назвал фразы, которые выдают мнимую распродажу

Фразы «только сегодня» и «скидка до 70%» могут указывать на искусственно созданную срочность. Маркетолог Влад Фишер рассказал, как проверить условия распродажи, сообщает Газета.ru .

Фишер посоветовал отличать конкретные ограничения от расплывчатых обещаний. Продавец может указать дату окончания акции, число товаров по сниженной цене и их перечень. Формулировки «ограниченное предложение» и «успейте купить» не дают покупателю ничего проверить.

Счетчик остатков и таймер на сайте стоит проверить обновлением страницы. Если таймер запускается заново, он не показывает время до конца акции. Надпись «только сегодня» можно проверить на следующий день. Если такая реклама идет неделями, по словам Фишера, на нее можно пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу.

Обещание «скидка до 70%» не означает, что она действует на весь ассортимент: максимальное снижение цены может касаться одной-двух позиций, пишут «Известия».

Фраза «специальная цена» без указания обычной не позволяет оценить выгоду. Зачеркнутая рекомендованная цена производителя тоже может отличаться от цены, по которой товар продавали в рознице.

Эксперт также советует насторожиться, если объявление о «ликвидации склада» висит месяцами, а условия акции предлагают узнать только у продавца. По словам Фишера, надежнее предложения с указанными сроками, количеством товаров и доступными до покупки условиями.