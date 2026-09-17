Путин сообщил о росте зарплат и рекордно низкой безработице

Путин: реальные зарплаты в России выросли на 6,5%

Реальные зарплаты в России за первое полугодие выросли на 6,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, его слова привел ТАСС .

«Растут заработные платы. За первое полугодие — плюс 6,5% в реальном выражении», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что безработица в стране находится около исторического минимума и составляет 2,3%. По его словам, эти показатели свидетельствуют о стабильной ситуации на рынке труда.

Также президент сообщил, что уровень инфляции в России снизился относительно показателя предыдущего года.