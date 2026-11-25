Компания «С-Лазер» из Видного приступила к внедрению улучшений, которые должны увеличить выработку на 14%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

План подготовили специалисты Регионального центра компетенций Московской области по итогам диагностики производства изделий из листового металла. Ожидаемый рост превышает первоначально установленную цель в 10%.

Предприятие работает с металлом полного цикла — от конструкторской подготовки до выпуска готовых изделий. На площадке площадью более 4 тыс. кв. м действуют участки лазерной резки и раскроя труб, гибки, вальцовки, роботизированной и лазерной сварки, а также порошковой покраски.

Пилотным потоком в рамках проекта выбрали производство изделий из листового металла. Сотрудники предприятия вместе со специалистами РЦК изучили производственный процесс и определили направления для его оптимизации.

План предусматривает создание единого участка логистики и диспетчеризации, внедрение стандартов работы и системы 5С. Это должно упорядочить производственные процессы и сократить потери времени. Эффективность решений оценят по результатам работы на пилотном участке.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о региональных мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.